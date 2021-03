Elite Dangerous | Odyssey mostra una missione completa! L' alpha giocabile ha una data

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 4 marzo 2021)espande l'azione spaziale della serie con nuove missioni a piedi, che i fan potranno provare presto tramite l'in arrivo per PC, ovvero il 29 marzo. Per l'occasione Frontier Developments ha pubblicato un video completo di una delle nuove missioni planetarie di. In questo video vieneto come una squadra di tre comandanti si infiltra furtivamente e con attenzione in un avamposto militare. "Tutti e tre i comandanti della squadra di incursione sono equipaggiati appositamente per il ruolo assegnato", spiega Frontier. "Il loro equipaggiamento tattico garantisce loro un vantaggio nei compiti assegnati, che si tratti di infiltrarsi nella base evitando di essere scoperti, iniziare col fuoco di copertura se viene dato l'allarme, hackerare o estrarre ...