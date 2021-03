Rubano in casa durante visita per affitto, arrestate tre persone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – Gli agenti delle volanti sono giunti in via Bartolomeo Perestrello, zona Porta Maggiore, dove era stata segnalata la presenza di ladri all’interno di un appartamento. Sul posto i poliziotti sono stati contattati da una donna, amica del proprietario, che ha riferito di essersi recata li’ per far visionare l’abitazione a dei possibili affittuari ma poco prima di entrare ha sentito rumori e voci di persone provenire dall’interno. Allarmata ha chiamato il 112. Gli agenti, aperta la porta d’ingresso hanno sorpreso sul fatto i 3 ladri, 2 uomini e 1 donna, identificati per un palestinese di 32 anni, un marocchino di 24 anni e una ucraina di 30 anni, gia’ pronti a lasciare l’abitazione. Quest’ultimi entrati probabilmente dalla porta finestra della camera da letto mettendo a soqquadro la casa, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – Gli agenti delle volanti sono giunti in via Bartolomeo Perestrello, zona Porta Maggiore, dove era stata segnalata la presenza di ladri all’interno di un appartamento. Sul posto i poliziotti sono stati contattati da una donna, amica del proprietario, che ha riferito di essersi recata li’ per far visionare l’abitazione a dei possibili affittuari ma poco prima di entrare ha sentito rumori e voci diprovenire dall’interno. Allarmata ha chiamato il 112. Gli agenti, aperta la porta d’ingresso hanno sorpreso sul fatto i 3 ladri, 2 uomini e 1 donna, identificati per un palestinese di 32 anni, un marocchino di 24 anni e una ucraina di 30 anni, gia’ pronti a lasciare l’abitazione. Quest’ultimi entrati probabilmente dalla porta finestra della camera da letto mettendo a soqquadro la, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

LaFag_ : RT @Cinguetterai: Elodie: “Tra donne ci sono stati spesso problemi di comunicazione. Potremmo essere più comprensive e meno giudicanti. Sem… - Cinguetterai : Elodie: “Tra donne ci sono stati spesso problemi di comunicazione. Potremmo essere più comprensive e meno giudicant… - Peonia249 : RT @Lorenzo25_08: @liliaragnar @Lovenatyys si sono laureati nella sinistra per rivendicare diritti che non gli toccano.....e la legge è fat… - GiopuW : RT @Lorenzo25_08: @liliaragnar @Lovenatyys si sono laureati nella sinistra per rivendicare diritti che non gli toccano.....e la legge è fat… - Lovenatyys : RT @Lorenzo25_08: @liliaragnar @Lovenatyys si sono laureati nella sinistra per rivendicare diritti che non gli toccano.....e la legge è fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano casa Scuole, locali e spostamenti: sottoscritto il nuovo Dpcm 'di Pasqua', in vigore fino al 6 aprile ...in zona arancione scuro non può uscire dal Comune di residenza anche per andare in una seconda casa.- Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Tel 0523 590590 Le più chiacchierate a Piacenza Rubano ...

Diretta/ Sassari Saragozza (risultato finale 83 - 95): Dinamo sconfitta in casa Tutte e due le compagini commettono 7 falli per parte e rubano 2 palle ciascuna ma i biancoblu perdono più palle, 4 a 3, ed i biancorossoneri eseguono un'altra stoppata. La squadra di casa avrà ...

Rubano da una casa gioielli e armi IL GIORNO Spinea, minorenne simula una rapina con botte per giustificare il rientro tardivo a casa Quello che può sembrare un gioco innocente può portare a conseguenze nefaste, si sa, ma in questo caso un giovanissimo di Spinea classe 2008 ha esagerato.

Rapallo: ricicla pezzi di una moto rubata, denunciato Nei giorni scorsi un giovane si è recato al Commissariato di Nervi per un seguito di denuncia di furto. Ha raccontato di essere stato derubato, nel gennaio 2020, della sua moto, lasciata per qualche ...

...in zona arancione scuro non può uscire dal Comune di residenza anche per andare in una seconda.- Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Tel 0523 590590 Le più chiacchierate a Piacenza...Tutte e due le compagini commettono 7 falli per parte e2 palle ciascuna ma i biancoblu perdono più palle, 4 a 3, ed i biancorossoneri eseguono un'altra stoppata. La squadra diavrà ...Quello che può sembrare un gioco innocente può portare a conseguenze nefaste, si sa, ma in questo caso un giovanissimo di Spinea classe 2008 ha esagerato.Nei giorni scorsi un giovane si è recato al Commissariato di Nervi per un seguito di denuncia di furto. Ha raccontato di essere stato derubato, nel gennaio 2020, della sua moto, lasciata per qualche ...