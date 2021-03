Udite, udite: il VoLTE di ho. Mobile funziona finalmente con i Google Pixel (Di martedì 2 marzo 2021) Sembrava svanita ogni speranza di vederlo prima o poi abilitato, invece in seguito all'aggiornamento di marzo, rilasciato nella serata di ieri da Google, il VoLTE di ho. Mobile supporta finalmente i Google Pixel, dopo mesi e mesi di estenuante attesa. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 2 marzo 2021) Sembrava svanita ogni speranza di vederlo prima o poi abilitato, invece in seguito all'aggiornamento di marzo, rilasciato nella serata di ieri da, ildi ho.supporta, dopo mesi e mesi di estenuante attesa. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

