Falsa polizza assicurativa per auto: denunciato il titolare di un’agenzia pratiche automobilistiche (Di lunedì 1 marzo 2021) Falsa polizza assicurativa per l’autovettura: denunciato il titolare di un’agenzia pratiche automobilistiche, un napoletano di anni 52, per truffa ed esercizio abusivo della professione. Gli agenti della Sottosezione autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della Sezione della Polizia Stradale di Napoli hanno scoperto una truffa ai danni di una ignara automobilista che, pensando di aver assicurato Leggi su 2anews (Di lunedì 1 marzo 2021)per l’vettura:ildimobilistiche, un napoletano di anni 52, per truffa ed esercizio abusivo della professione. Gli agenti della Sottosezionestradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della Sezione della Polizia Stradale di Napoli hanno scoperto una truffa ai danni di una ignaramobilista che, pensando di aver assicurato

puntomagazine : Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare ulteriori condotte illecite nei confronti di altri inconsapev… - larampait : Falsa #polizzaassicurativa per l’#auto: denunciato titolare agenzia pratiche automobilistiche - PrimaCommunica2 : Falsa polizza assicurativa per l’autovettura: denunciato il titolare di un’agenzia pratiche automobilistiche, un na… - ilfaroonline : Minturno, vende una falsa #polizza_assicurativa online: #denunciato 24enne -