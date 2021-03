Covid, il sindaco di Bologna Merola a Sky TG24: “Siamo a un passo dalla zona rossa” (Di lunedì 1 marzo 2021) "Per quanto riguarda la Città metropolitana di Bologna Siamo a un passo dalla zona rossa". Lo ha detto il sindaco del capoluogo emiliano, Virginio Merola, ospite di Start su Sky TG24. "Abbiamo preso un provvedimento 'arancione scuro' (partito sabato scorso) - ha aggiunto - ma dalla nostra Asl al nostro sistema ospedaliero ci segnalano che la situazione ricoveri sta aumentando in modo notevole e che il peggio deve ancora avvenire. Penso che da qui a venerdì dovremo valutare ulteriori restrizioni" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 marzo 2021) "Per quanto riguarda la Città metropolitana dia un". Lo ha detto ildel capoluogo emiliano, Virginio, ospite di Start su Sky. "Abbiamo preso un provvedimento 'arancione scuro' (partito sabato scorso) - ha aggiunto - manostra Asl al nostro sistema ospedaliero ci segnalano che la situazione ricoveri sta aumentando in modo notevole e che il peggio deve ancora avvenire. Penso che da qui a venerdì dovremo valutare ulteriori restrizioni" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

