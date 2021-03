Barcellona, dalla Spagna: Bartomeu passa la notte in cella (Di lunedì 1 marzo 2021) L’amministratore delegato, Oscar Grau, e il capo dei servizi legali del club blaugrana, Roman Gomez Ponti, hanno lasciato la stazione di polizia di Les Corts. L’ex presidente del Barcellona, Bartomeu e l’ex direttore dell’area di presidenza, Jaume Masferrer, invece passeranno la notte nel commissariato e domattina verranno condotti in tribunale. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il tribunale investigativo numero 13 ha chiarito che il magistrato inquirente aveva ordinato perquisizioni e sequestro di atti mentre “gli arresti rientrano tra le prerogative della polizia”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) L’amministratore delegato, Oscar Grau, e il capo dei servizi legali del club blaugrana, Roman Gomez Ponti, hanno lasciato la stazione di polizia di Les Corts. L’ex presidente dele l’ex direttore dell’area di presidenza, Jaume Masferrer, invece passeranno lanel commissariato e domattina verranno condotti in tribunale. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il tribunale investigativo numero 13 ha chiarito che il magistrato inquirente aveva ordinato perquisizioni e sequestro di atti mentre “gli arresti rientrano tra le prerogative della polizia”. SportFace.

sportface2016 : #Barcellona, dalla Spagna: #Bartomeu passerà la notte in cella domattina verrà condotto in tribunale - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: Scandalo a #Barcellona, dalla #Spagna: 'Arrestati #Bartomeu e il direttore generale'. Gli ultimi aggiornamenti #barcagat… - 100x100Napoli : Arrestato l'ex presidente del Barcellona - ValerioLettieri : Dalla Spagna: arrestato ex presidente #Barça #Bartomeu . Accuse molto pesanti. Si avvaleva di una societa esterna p… - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - Barcellona: Polizia in sede per il Barçagate, arrestato l'ex presidente Bartomeu -