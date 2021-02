Diletta Leotta, la foto che fa impazzire il web con McKennie (Di sabato 27 febbraio 2021) Diletta Leotta è una delle più belle show girl italiane e lavora come opinionista a Dazn. Questa sera è stata al Bentegodi di Verona per la partita, appunto, tra la squadra del Verona e la Juventus. La partita valida per la ventiquattresima giornata si è disputata alle 20:45 ed ha visto i bianconeri passare in vantaggio con Ronaldo solo nel secondo tempo. Il primo tempo del match si era infatti concluso sul risultato di 0 a 0 con tre ammoniti: due per i bianconeri ed uno per i padroni di casa. Durante la partita c’è stato un momento molto particolare, oltre che divertente, che ha visto protagonista McKennie, il giocatore statunitense della Juventus. Era seduto in panchina quando Diletta Leotta è passato proprio davanti a lui e non ha potuto fare altro che osservare la sua perfezione. Nell’immagine si ... Leggi su giornal (Di sabato 27 febbraio 2021)è una delle più belle show girl italiane e lavora come opinionista a Dazn. Questa sera è stata al Bentegodi di Verona per la partita, appunto, tra la squadra del Verona e la Juventus. La partita valida per la ventiquattresima giornata si è disputata alle 20:45 ed ha visto i bianconeri passare in vantaggio con Ronaldo solo nel secondo tempo. Il primo tempo del match si era infatti concluso sul risultato di 0 a 0 con tre ammoniti: due per i bianconeri ed uno per i padroni di casa. Durante la partita c’è stato un momento molto particolare, oltre che divertente, che ha visto protagonista, il giocatore statunitense della Juventus. Era seduto in panchina quandoè passato proprio davanti a lui e non ha potuto fare altro che osservare la sua perfezione. Nell’immagine si ...

quelliche_rai2 : In esclusiva a #QCC, una luminosa Diletta Leotta racconta i retroscena della sua love story. ??? @brendalodigiani - MarioRobertis : Ma che culo c'ha Diletta Leotta? Pare che sta a pecora in piedi sta maiala. #VeronaJuventus #DilettaLeotta #DAZN - Scafoidee : RT @_enz29: La Juve ha proposto un bel calcio(via Diletta Leotta) - zazoomblog : Diletta Leotta regalo speciale per Verona-Juve. E Can Yaman la segue dal cellulare - #Diletta #Leotta #regalo… - zazoomblog : Can Yaman e Diletta Leotta. Matrimonio alle porte? - #Yaman #Diletta #Leotta. #Matrimonio -