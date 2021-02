Antonella Elia vs Samantha De Grenet | lite in diretta | “Non ti posso vedere!”

Leggi su biccy

(Di sabato 27 febbraio 2021) Catfight al gorgonzola 3.0. IeriDesono tornate a far volare le extension. Mentre Stefania Orlando esono entrate in studio per scoprire l’esito del televoto,ha detto: “Se non viene eliminata la Deme ne vado davvero“. Alfonso Signorini dopo aver annunciato la vittoria di ‘Istefania’, ha mostrato alla gieffina eliminata i video dei suoi battibecchi con l’opinionista, che appena è finita la clip è sbottata. “Tu per me carasei come la criptonite, io non tiproprio vedere. Dopo il nostro scontro ti sei trasformata in questo personaggio assolutamente fasullo con un buonismo noioso e stucchevole. Sei diventata anche noiosa da guardare. Quindi volevo dirti che da ...