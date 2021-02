Zaki, al via campagna Raizes Teatro e Comune Palermo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Comune di Palermo e l’assessorato alle Culture, in collaborazione con la compagnia Raizes Teatro, hanno inaugurato una nuova campagna a sostegno e ricordo del percorso umano di sei rappresentanti della lotta per i diritti umani e portatori di pace: Patrick Zaki, Marielle Franco, Shady Habash, Nasrin Sotoudeh, Salvatore Gurreri, Loujain Alhathlou, Willy Monteiro Duarte. Ieri, da uno dei balconi principali di Palazzo delle Aquile, sede di rappresentanza del Comune, è stata esposta una gigantografia che raffigura Patrick Zaki, di cui l’associazione e l’amministrazione chiedono la liberazione. Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano, si trova dall’8 febbraio 2020 in detenzione preventiva in Egitto fino a data da destinarsi. Da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildie l’assessorato alle Culture, in collaborazione con la compagnia, hanno inaugurato una nuovaa sostegno e ricordo del percorso umano di sei rappresentanti della lotta per i diritti umani e portatori di pace: Patrick, Marielle Franco, Shady Habash, Nasrin Sotoudeh, Salvatore Gurreri, Loujain Alhathlou, Willy Monteiro Duarte. Ieri, da uno dei balconi principali di Palazzo delle Aquile, sede di rappresentanza del, è stata esposta una gigantografia che raffigura Patrick, di cui l’associazione e l’amministrazione chiedono la liberazione. Patrick, attivista e ricercatore egiziano, si trova dall’8 febbraio 2020 in detenzione preventiva in Egitto fino a data da destinarsi. Da ...

