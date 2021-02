Covid, i numeri danno ragione a De Luca: balzo dei positivi, 11 decessi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.519 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.881 asintomatici e 171 sintomatici, su 22.416 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 11 decessi, 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.779 guariti. Il tasso di positività in Campania oggi è dell’11,23%. positivi del giorno: 2.519 (di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.881 Sintomatici: 171 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 22.416 (di cui 4.150 antigenici) Totale positivi: 262.843 (di cui 5.539 antigenici) Totale tamponi: 2.888.348 (di cui 98.937 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.519 i nuovial-19 in Campania, di cui 1.881 asintomatici e 171 sintomatici, su 22.416 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 11, 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.779 guariti. Il tasso dità in Campania oggi è dell’11,23%.del giorno: 2.519 (di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.881 Sintomatici: 171 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolareTamponi del giorno: 22.416 (di cui 4.150 antigenici) Totale: 262.843 (di cui 5.539 antigenici) Totale tamponi: 2.888.348 (di cui 98.937 ...

