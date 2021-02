Bozza Nuovo Dpcm, cancellato divieto di ricevere a casa non conviventi (Di sabato 27 febbraio 2021) Il testo di un Nuovo Dpcm, il quale sarà in vigore dal 6 marzo 2021, è stato inviato e visionato dai rappresentanti delle Regioni. La Bozza del suddetto Dpcm è stata divulgata alla stampa ed è possibile dunque sancire le prime indicazioni in merito al contenuto. Tra i provvedimenti previsti, certamente sarà cancellato il divieto di ricevere non conviventi in abitazioni private. Se prima, difatti, fosse raccomandato non ricevere individui diversi da conviventi, salvo per esigenze inequivocabili, attualmente la restrizione è stata del tutto accantonata. Il primo Dpcm sotto il Governo di Mario Draghi sarà in vigore a partire dal 6 marzo, e, oltre la cancellazione del provvedimento menzionato, sarà invece ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Il testo di un, il quale sarà in vigore dal 6 marzo 2021, è stato inviato e visionato dai rappresentanti delle Regioni. Ladel suddettoè stata divulgata alla stampa ed è possibile dunque sancire le prime indicazioni in merito al contenuto. Tra i provvedimenti previsti, certamente saràildinonin abitazioni private. Se prima, difatti, fosse raccomandato nonindividui diversi da, salvo per esigenze inequivocabili, attualmente la restrizione è stata del tutto accantonata. Il primosotto il Governo di Mario Draghi sarà in vigore a partire dal 6 marzo, e, oltre la cancellazione del provvedimento menzionato, sarà invece ...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - rtl1025 : ?? La #scuola resta in presenza per gli alunni dell'infanzia, delle #elementari e delle #medie mentre per quelli del… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Ecco le principali novità - rosaroccaforte : RT @sgretolatore: La bozza del nuovo dpcm sembra ancora più nazista di quelli del governo Conte. Io non rispetterò nessuna delle misure. - osservando001 : RT @riktroiani: ++ #Bar e #ristoranti restano chiusi dopo le 18. Lo prevede la bozza del nuovo #Dpcm, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 a… -