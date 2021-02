Alzano Lombardo, il compleanno nella Rsa si festeggia nella stanza degli abbracci (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ad Alzano Lombardo , uno dei primi Comuni, insieme a Nembro, dove è scoppiata la pandemia di Covid nella zona di Bergamo lo scorso anno, è arrivata una ' stanza degli abbracci ' . Permette ai pazienti... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ad, uno dei primi Comuni, insieme a Nembro, dove è scoppiata la pandemia di Covidzona di Bergamo lo scorso anno, è arrivata una '' . Permette ai pazienti...

Modric e uno scambio di maglie speciale con l'Immacolata Alzano Uno scambio di maglie speciale ha visto coinvolto Luka Modric e una squadra di seconda categoria lombarda. Cosa li accomuna? La storia inizia nel 1997, quando l'oratorio di Alzano Lombardo , in provincia di Bergamo, organizza un torneo giovanile per gli Esordienti. Lo Zadar guidato dal dodicenne Modric lo vincerà e si aggiudicherà anche il riconoscimento di miglior ...

Uno scambio di maglie speciale ha visto coinvolto Luka Modric e una squadra di seconda categoria lombarda. Cosa li accomuna? La storia inizia nel 1997, quando l'oratorio di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, organizza un torneo giovanile per gli Esordienti. Lo Zadar guidato dal dodicenne Modric lo vincerà e si aggiudicherà anche il riconoscimento di miglior ...