I bambini sono più forti anche della variante inglese del Covid (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le voci circa una maggiore contagiosità della variante inglese sui bambini non hanno ancora trovato alcuna conferma. Qualche giorno fa l'Istituto Superiore di Sanità le aveva smentite affermando che, essendo più contagiosa, questa variante manifestava un aumento della trasmissibilità in tutte le fasce d'età, inclusi i bambini. Cosa diversa dal dire che questa variante era più contagiosa nei bambini. Per cautela l'Istituto Superiore di Sanità aggiungeva che c'erano molti studi in corso capaci di fornire ulteriori dati. Alcuni di questi sono adesso conclusi e uno è particolarmente significativo perché fornisce una spiegazione di come mai i bambini sarebbero meno proni a essere contagiati gravemente dal ...

