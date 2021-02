Unhcr | migranti | almeno 41 morti nel naufragio del 20 febbraio 77 salvati | sbarcati in Sicilia

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oim eribadiscono che la Libia non è da considerarsi un porto sicuro e deve essere fatto ogni sforzo affinché le persone recuperate in mare non vi vengano riportate. Quindi debbono venire in Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

Il team di, presente a Porto Empedocle in attesa dello sbarco dalla nave mercantile Vos Triton di 77e rifugiati, ha raccolto testimonianze accurate circa il naufragio avvenuto sabato ...ROMA - Il team di, presente a Porto Empedocle in attesa dello sbarco dalla nave mercantile Vos Triton di 77e rifugiati, ha raccolto "testimonianze accurate circa il naufragio avvenuto sabato 20 febbraio ...Appello di Oim e Unhcr: circa 160 le vittime del 2021 nel Mediterraneo centrale. Raccolte le testimonianze sul naufragio avvenuto sabato 20 febbraio ? ...In altre faccende affaccendato il presidente del Consiglio non sembra trovare del tempo per occuparsi della tragedia umanitaria che si consuma senza soluzione di continuità nel mare nostrum ...