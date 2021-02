Roma, prova a rapire una bambina in pieno centro: fermata dalla babysitter (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una donna ha tentato di prendere una bambina di soli 4 anni e portarla via mentre passeggiava con la sua babysitter. Un tentativo di rapimento è stato fortunatamente sventato a Roma, dove una donna in evidente stato confusionale ha cercato di prendere con se una bambina non sua. Questo accade nella giornata del 23 febbraio, approssimativamente alle ore 16.30, dove una donna di 40 anni, babysitter di una piccola di 4 anni, stanno passeggiando per via di San Giovanni in Laterano, vicino il Parco Archeologico del Colosseo. A questo punto l’imprevisto che poteva portare una tragedia: un’altra donna tenta di prendere in braccio la bambina e portarla via con se. Pronti sono stati i riflessi della babysitter che ha subito stretto a se la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una donna ha tentato di prendere unadi soli 4 anni e portarla via mentre passeggiava con la sua. Un tentativo di rapimento è stato fortunatamente sventato a, dove una donna in evidente stato confusionale ha cercato di prendere con se unanon sua. Questo accade nella giornata del 23 febbraio, approssimativamente alle ore 16.30, dove una donna di 40 anni,di una piccola di 4 anni, stanno passeggiando per via di San Giovanni in Laterano, vicino il Parco Archeologico del Colosseo. A questo punto l’imprevisto che poteva portare una tragedia: un’altra donna tenta di prendere in braccio lae portarla via con se. Pronti sono stati i riflessi dellache ha subito stretto a se la ...

