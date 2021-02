Ricerca | innovativi muscoli artificiali possono sollevare carichi fino a 100 volte il loro peso

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Un nuovo tipo di muscolo artificiale che può essere impiegato per il movimento di robot di piccole dimensioni è stato sviluppato da un team ditori guidato da Marco Fontana, docente leader del gruppo “Robotic mechanisms and materials” del Laboratorio di Robotica Percettiva dell'Istituto Tecip (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, insieme a colleghi dei Dipartimenti di Ingegneria Industriale delle Università di Trento e di Bologna. Il principio di funzionamento di questo nuovo tipo di muscolo artificiale - in inglese Ebm, acronimo di Electrostatic bellow muscle - si basa su una struttura che ricorda il mantice di una fisarmonica che il musicista fa allungare e contrarre. Nel caso dell'Ebm questo movimento è invece prodotto da forze di attrazione elettrostatica. La nuova ...

antonio_randino : RT @Cesvot: Il 96% delle organizzazioni che operano nel terzo settore avverte l'esigenza di apportare processi innovativi alla propria atti… - Cesvot : Il 96% delle organizzazioni che operano nel terzo settore avverte l'esigenza di apportare processi innovativi alla… - EMA_Global_IT : !!! NEWS !!! Global è parte del Polo di ICT della Regione #Piemonte, il network che raggruppa le eccellenze nel cam… - madeinmurgia : Avviso pubblico per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard i - francofera : RT @AressPuglia: Sappiamo che siete innovativi...non sarete mica timidi?! Scadenza spostata al 28 febbraio per #startup, #PMI, imprese, Uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca innovativi

Il Tempo

...Eugenio Giani Le borse Pegaso hanno durata triennale e prevedono periodi di studio eall'estero di almeno 6 mesi, ma i percorsi di dottorato devono essere realizzati in ambitidi ......ed efficienti. Grazie alla collaborazione tra le nostre aziende ci vorranno solo 24 mesi per produrre la prossima Fisker, dallae sviluppo alla produzione, riducendo della metà il ...Questi innovativi “muscoli artificiali” possiedono tre caratteristiche che i ricercatori definiscono “molto promettenti” per realizzare nuovi sistemi robotici ma anche per diverse altre applicazioni.Le malattie rare, alle quali è dedicata il 28 febbraio la Giornata mondiale, sono patologie spesso trascurate, ma rappresentano un’emergenza ...