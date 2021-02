Spi-Cgil dona una “stanza degli abbracci” alla casa di riposo di Alzano (Di martedì 23 febbraio 2021) A un anno esatto da quella domenica 23 febbraio 2020 segnata dalla chiusura e quasi immediata – controversa- riapertura del pronto soccorso dell’ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano, lo Spi-Cgil ha voluto essere vicino agli anziani della cittadina della media val Seriana con un’iniziativa piena di speranza: il sindacato dei pensionati Cgil martedì 23 febbraio ha donato alla casa di riposo di Alzano una “stanza degli abbracci”, cioè una struttura gonfiabile all’interno della quale, in totale sicurezza perché separati da una parete in PVC, ci si potrà nuovamente abbracciare. alla cerimonia, alla Fondazione Martino Zanchi di via Paglia, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) A un anno esatto da quella domenica 23 febbraio 2020 segnata dchiusura e quasi immediata – controversa- riapertura del pronto soccorso dell’ospedale “Pesenti Fenaroli” di, lo Spi-ha voluto essere vicino agli anziani della cittadina della media val Seriana con un’iniziativa piena di speranza: il sindacato dei pensionatimartedì 23 febbraio hatodidiuna “”, cioè una struttura gonfiabile all’interno della quale, in totale sicurezza perché separati da una parete in PVC, ci si potrà nuovamenteare.cerimonia,Fondazione Martino Zanchi di via Paglia, ...

