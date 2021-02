Minacce al Tirreno, Lamorgese: “Massima attenzione, già avviate iniziative sui territori con Dipartimento pubblica sicurezza, prefetture, Ordine” (Di martedì 23 febbraio 2021) “La misura è colma da tempo e non possiamo pensare che là fuori possano girare impunemente persone che evocano attentati con morti e feriti nelle nostre redazioni o che vogliano mettere le mani addosso ai cronisti”. Così il direttore del Tirreno, Stefano Tamburini, in un editoriale pubblicato il 23 febbraio dal quotidiano di Livorno che denunciagravi episodi di Minacce al giornale avvenuti negli ultimi giorni come l’auspicio di attentati alla redazione con tanto di “morti e feriti”. Il direttore nel rievocarli cita il caso Meloni-Gozzini prendendo le distanze da “frasi di scuse pelose e insincere” e per il quale “vivere come bruti nella giungla dell’ignoranza può anche essere una scelta. Imporla agli altri con la clava no: è inaccettabile”. La bussola del rispetto, come la chiama Tamburini, si è rotta e ultimamente punta verso i punti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) “La misura è colma da tempo e non possiamo pensare che là fuori possano girare impunemente persone che evocano attentati con morti e feriti nelle nostre redazioni o che vogliano mettere le mani addosso ai cronisti”. Così il direttore del, Stefano Tamburini, in un editorialeto il 23 febbraio dal quotidiano di Livorno che denunciagravi episodi dial giornale avvenuti negli ultimi giorni come l’auspicio di attentati alla redazione con tanto di “morti e feriti”. Il direttore nel rievocarli cita il caso Meloni-Gozzini prendendo le distanze da “frasi di scuse pelose e insincere” e per il quale “vivere come bruti nella giungla dell’ignoranza può anche essere una scelta. Imporla agli altri con la clava no: è inaccettabile”. La bussola del rispetto, come la chiama Tamburini, si è rotta e ultimamente punta verso i punti ...

