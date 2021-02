Ma Renzi che attaccava Conte per la delega ai servizi è lo stesso che non dice niente di Draghi? (Di martedì 23 febbraio 2021) C’era una volta Matteo Renzi che accusava Conte di volere i pieni poteri perché voleva tenere la delega ai servizi e ora c’è sempre Matteo Renzi che non commenta la decisione analoga che vorrebbe prendere il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. In attesa della composizione della squadra dei sottosegretari da nominare è ancora solo un’indiscrezione che però, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, non ha fatto alzare neanche un sopracciglio al leader di Italia Viva: Proprio all’ex premier era stato imputato di voler rincorrere “i pieni poteri”, di non “rispettare le regole democratiche”, e tutto perché aveva intenzione di tenere per sé la delega all’intelligence. Un orientamento condiviso adesso da Mario Draghi, che pare intenzionato a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) C’era una volta Matteoche accusavadi volere i pieni poteri perché voleva tenere laaie ora c’è sempre Matteoche non commenta la decisione analoga che vorrebbe prendere il nuovo presidente del Consiglio Mario. In attesa della composizione della squadra dei sottosegretari da nominare è ancora solo un’indiscrezione che però, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, non ha fatto alzare neanche un sopracciglio al leader di Italia Viva: Proprio all’ex premier era stato imputato di voler rincorrere “i pieni poteri”, di non “rispettare le regole democratiche”, e tutto perché aveva intenzione di tenere per sé laall’intelligence. Un orientamento condiviso adesso da Mario, che pare intenzionato a ...

