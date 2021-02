Inter | ora Vidal deve riconquistare il posto da titolare

Leggi su intermagazine

(Di martedì 23 febbraio 2021)superato nelle gerarchie da Eriksen Le ultime partite dell’coincise con l’infortunio dihanno permesso a Eriksen di giocare con continuità e trovare quella condizione e quella forma che fino ad ora non gli avevano permesso di scendere in campo e lo avevano relegato in panchina. Per il cileno,ildanon sarà per niente facile. “Apprezzato, corteggiato e finalmente ingaggiato. Ma anche coccolato, tutelato e poi pubblicamente bacchettato.inamovibile, oggi scalato a dodicesimo. Uomo spogliatoio preziosissimo cheilnell’undici di partenza. Non è un segreto che Antonio Conte straveda per Arturo. Né che il ...