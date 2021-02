Il Real Madrid è atterrato a Orio: mercoledì sera la super sfida con l’Atalanta (Di martedì 23 febbraio 2021) È arrivato nel primo pomeriggio di martedì 23 febbraio il Real Madrid che mercoledì sera affronterà l’Atalanta nel primo dei due ottavi di finale di Champions League. I Blancos sono atterrati all’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio intorno alle 14.30. In emergenza totale, Zinedine Zidane dovrà rinunciare a Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, Carvajal, Hazard, Valverde e Goes. Numeri alla mano il Real Madrid giocherà a Bergamo con dodici giocatori più la bellezza di sei giovani dal vivaio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milan Bergamo Airport (@milanbergamoairport) I madrileni martedì pomeriggio svolgeranno la rifinitura lontani da occhi indiscreti al Gewiss Stadium. In tarda mattinata ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) È arrivato nel primo pomeriggio di martedì 23 febbraio ilcheaffronterànel primo dei due ottavi di finale di Champions League. I Blancos sono atterrati all’aeroporto Il Caravaggio dial Serio intorno alle 14.30. In emergenza totale, Zinedine Zidane dovrà rinunciare a Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, Carvajal, Hazard, Valverde e Goes. Numeri alla mano ilgiocherà a Bergamo con dodici giocatori più la bellezza di sei giovani dal vivaio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milan Bergamo Airport (@milanbergamoairport) I madrileni martedì pomeriggio svolgeranno la rifinitura lontani da occhi indiscreti al Gewiss Stadium. In tarda mattinata ...

