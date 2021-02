Dentro l’ex Principe di Napoli: “Un passaggio pedonale per allungare il centro” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Non si tratta solo della valorizzazione di un immobile, ma siamo di fronte, a tutti gli effetti, ad un progetto urbano che vede nel Principe di Napoli uno dei tasselli più importanti e che ha una scala molto più ampia. Perché attraverso la riqualificazione e la riapertura di questi luoghi è possibile ripristinare un collegamento pedonale tramite le corti dell’ex asilo, collegarsi al Parco Marenzi fino alla ex caserma Montelungo e, poi, al Parco Suardi e agli orti di San Tomaso”. Con queste parole siamo entrati insieme all’assessore all’urbanistica Francesco Valesini all’interno dell’ex asilo Principe di Napoli, in via Pignolo 11, per vedere e mostrarvi quali saranno i luoghi che interesseranno l’intervento e il “passaggio” che verrà a crearsi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Non si tratta solo della valorizzazione di un immobile, ma siamo di fronte, a tutti gli effetti, ad un progetto urbano che vede neldiuno dei tasselli più importanti e che ha una scala molto più ampia. Perché attraverso la riqualificazione e la riapertura di questi luoghi è possibile ripristinare un collegamentotramite le corti delasilo, collegarsi al Parco Marenzi fino alla ex caserma Montelungo e, poi, al Parco Suardi e agli orti di San Tomaso”. Con queste parole siamo entrati insieme all’assessore all’urbanistica Francesco Valesini all’interno delasilodi, in via Pignolo 11, per vedere e mostrarvi quali saranno i luoghi che interesseranno l’intervento e il “” che verrà a crearsi ...

