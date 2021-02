Bordoni-Politi | concessioni | 1 marzo consiglio straordinario

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – “Dopo la decisione del Sindaco Raggi di voler fermare l’iter amministrativo, relativo ai rinnovi di tutte ledi posteggio del Commercio su Aree pubbliche e la dichiarata volonta’, gia’ comunicata ai Municipi competenti per territorio, di ripristinare i bandi previsti dalla Direttiva Bolkestein, abbiamo richiesto unsul tema.” “Oggi nella conferenza capigruppo la data e’ stata fissata per il primo. C’e’ solo una soluzione possibile, ovvero quella di applicare la legge. Virginia Raggi non puo’ mandare sul lastrico migliaia di famiglie e ci auguriamo che su questo ilcomunale prenda una posizione netta”. Lo dichiara in una nota, Mauriziocapogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Davide, consigliere ...