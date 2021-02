Monza, Boateng: “Galliani mi ha assillato per venire qui. Non potevo rifiutare” (Di sabato 20 febbraio 2021) Kevin Prince Boateng, uno dei colpi ad effetto del Monza di Berlusconi e Galliani nelle ultime sessioni di calciomercato, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, tornando sul suo arrivo in Brianza: "Ho ricevuto molte offerte, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dalla Germania e anche da altre parti in Italia. Galliani mi chiamava tutti i giorni, era diventato assillante! «Ti aspettiamo, abbiamo una grande squadra, devi cogliere l'occasione». Poi mi ha fatto chiamare anche da Berlusconi. Non potevo rifiutare - svela l'ex Fiorentina, Barcellona e Sassuolo - , l'ho fatto anche per gratitudine, ormai sono verso la fine della mia carriera. Loro conoscono il calcio, so che intenzioni hanno e cosa vogliono costruire".caption id="attachment 1055853" align="alignnone" width="1200" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Kevin Prince, uno dei colpi ad effetto deldi Berlusconi enelle ultime sessioni di calciomercato, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, tornando sul suo arrivo in Brianza: "Ho ricevuto molte offerte, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dalla Germania e anche da altre parti in Italia.mi chiamava tutti i giorni, era diventato assillante! «Ti aspettiamo, abbiamo una grande squadra, devi cogliere l'occasione». Poi mi ha fatto chiamare anche da Berlusconi. Non- svela l'ex Fiorentina, Barcellona e Sassuolo - , l'ho fatto anche per gratitudine, ormai sono verso la fine della mia carriera. Loro conoscono il calcio, so che intenzioni hanno e cosa vogliono costruire".caption id="attachment 1055853" align="alignnone" width="1200" ...

