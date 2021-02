Hai un iPhone ? Proteggiti dal Cyber flashing (Di sabato 20 febbraio 2021) Conosci il Cyber flashing ? Questa pratica indica l’invio di immagini che raffigurano parti intime attraverso i servizi Airdrop, specialmente nei luoghi affollati. Airdrop è un servizio Apple attraverso il quale è possibile inviare immagini in forma anonima e colui che riceve è “costretto” a visualizzare l’anteprima dell’immagine ancor prima di scegliere se rifiutarne o meno la ricezione. Il dispositivo iPhone individua automaticamente gli altri dispositivi nei paraggi e la foto si invia con un semplice “tap“. Per proteggersi da messaggi indesiderati tramite Airdrop è sufficiente limitare il servizio sul vostro iPhone con i seguenti passaggi: Aprire “impostazioni”; Selezionare “generali”; Scegliere “Airdrop”; Selezionare “ricezione non attiva” oppure “solo contatti” Questo reato è punito come molestie e trova tutela ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 20 febbraio 2021) Conosci il? Questa pratica indica l’invio di immagini che raffigurano parti intime attraverso i servizi Airdrop, specialmente nei luoghi affollati. Airdrop è un servizio Apple attraverso il quale è possibile inviare immagini in forma anonima e colui che riceve è “costretto” a visualizzare l’anteprima dell’immagine ancor prima di scegliere se rifiutarne o meno la ricezione. Il dispositivoindividua automaticamente gli altri dispositivi nei paraggi e la foto si invia con un semplice “tap“. Per proteggersi da messaggi indesiderati tramite Airdrop è sufficiente limitare il servizio sul vostrocon i seguenti passaggi: Aprire “impostazioni”; Selezionare “generali”; Scegliere “Airdrop”; Selezionare “ricezione non attiva” oppure “solo contatti” Questo reato è punito come molestie e trova tutela ...

