Ex Ilva | Landini Cgil | “Il governo ha confermato gli accordi sottoscritti Settore dell’acciaio resta strategico | vogliamo continuare il confronto”

"Il governo ha preso impegni diretti: integrazione per lavoratori in cassa integrazione e rapporto diretto con Invitalia affinché si rispettino tutti gli accordi sottoscritti. Hanno dichiarato inoltre che considerano strategico il Settore dell'acciaio. Richiediamo un confronto con i sindacati sugli accordi tra governo e Mittal per garantire la qualità del lavoro. Per esprimere un giudizio positivo complessivo aspettiamo prossimi incontri". Lo ha dichiarato Maurizio Landini (Cgil) a margine dell'incontro tra governo e sindacati al Mise per discutere del futuro dell'ex Ilva.

