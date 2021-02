Ministero della Salute e Draghi resistono per ora alla fronda contro Arcuri (Di giovedì 18 febbraio 2021) C’è un asse nella maggioranza che si è incaponito con l’obiettivo di esonerare Domenico Arcuri. Lega più di tutti, ma anche Italia Viva e Cambiamo, con il sostegno di Forza Italia lanciano continue stilettate verso il commissario per l’emergenza Covid. Per adesso però il Ministero della Salute resiste sull’idea che difficilmente durante l’emergenza e in corso d’opera si possano sostituire pezzi così centrali di una macchina. Tuttavia il suo ruolo potrebbe essere ridimensionato, nel senso che toccherà alla Protezione civile occuparsi della distribuzione dei vaccini attraverso i suoi uomini e i volontari. Eppure viene fatto notare in ambienti sanitari Arcuri era arrivato proprio per inefficienze del capo della Protezione civile Borrelli. Sta di fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) C’è un asse nella maggioranza che si è incaponito con l’obiettivo di esonerare Domenico. Lega più di tutti, ma anche Italia Viva e Cambiamo, con il sostegno di Forza Italia lanciano continue stilettate verso il commissario per l’emergenza Covid. Per adesso però ilresiste sull’idea che difficilmente durante l’emergenza e in corso d’opera si possano sostituire pezzi così centrali di una macchina. Tuttavia il suo ruolo potrebbe essere ridimensionato, nel senso che toccheràProtezione civile occuparsidistribuzione dei vaccini attraverso i suoi uomini e i volontari. Eppure viene fatto notare in ambienti sanitariera arrivato proprio per inefficienze del capoProtezione civile Borrelli. Sta di fatto ...

girirajsinghbjp : Caro Raul (@RahulGandhi), Non esiste un Ministero della pesca separato in Italia. Viene sotto Ministero delle Poli… - matteosalvinimi : #Salvini: Sicuramente Lei sarà d'accordo con noi, presidente Draghi, sull'esigenza da parte del ministero della Sal… - dellorco85 : Chico Forti: 'Ho appena saputo della riconferma di Luigi Di Maio al Ministero, una notizia per me d’importanza vita… - Hitanshu_Sinha : RT @girirajsinghbjp: Caro Raul (@RahulGandhi), Non esiste un Ministero della pesca separato in Italia. Viene sotto Ministero delle Politic… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Ministero della Salute e Draghi resistono per ora alla fronda contro Arcuri -