Governo Draghi, oggi il voto di fiducia alla Camera

Dopo il voto di ieri al Senato, si svolge oggi alla Camera il dibattito per la fiducia al Governo guidato da Mario Draghi. I tempi saranno così organizzati: dalle 9 alle 16 si terrà la discussione generale. Alle 18 si svolgerà la replica del Presidente del Consiglio, a cui seguiranno le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi parlamentari. La votazione finale per appello nominale partirà dalle 20 circa. Stabilito anche il calendario per la prossima settimana: da lunedì si procederà all'esame del decreto Milleproroghe e alla proroga della Commissione d'inchiesta sulla comunità del Forteto, mentre mercoledì ci sarà l'elezione di un nuovo vicepresidente della Camera, in sostituzione della ministra Mara

