Covid Italia, Federmanager: più coraggio su ambiente e digitale per reagire a crisi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (LabItalia) - I soldi del Next generation Eu devono essere utilizzati per sostenere la transizione digitale ed ecologica del Paese. È questa l'istanza dei manager Italiani, intervistati dalla survey dell'Osservatorio 4.Manager sul tema della sostenibilità competitiva, presentata oggi in occasione del web talk 'Il valore della sostenibilità. Impatti strategici e strumenti operativi per imprese e manager', organizzato da Federmanager in collaborazione con 4.Manager ed Esgr. L'indagine, rivolta a 954 manager iscritti a Federmanager nei primi giorni di febbraio, fa seguito alla precedente survey condotta tra i mesi di ottobre e novembre 2020 su altri 1.121 manager iscritti alla Federazione. Rispetto a tre mesi fa, emerge un significativo aumento dell'urgenza attribuita al tema della crescita ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Lab) - I soldi del Next generation Eu devono essere utilizzati per sostenere la transizioneed ecologica del Paese. È questa l'istanza dei managerni, intervistati dalla survey dell'Osservatorio 4.Manager sul tema della sostenibilità competitiva, presentata oggi in occasione del web talk 'Il valore della sostenibilità. Impatti strategici e strumenti operativi per imprese e manager', organizzato dain collaborazione con 4.Manager ed Esgr. L'indagine, rivolta a 954 manager iscritti anei primi giorni di febbraio, fa seguito alla precedente survey condotta tra i mesi di ottobre e novembre 2020 su altri 1.121 manager iscritti alla Federazione. Rispetto a tre mesi fa, emerge un significativo aumento dell'urgenza attribuita al tema della crescita ...

