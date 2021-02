LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Gentiloni: 'Italia in tempo, ora serve sforzo straordinario' #recoveryplan - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Gentiloni: 'Italia in tempo, ora serve sforzo straordinario' #recoveryplan - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Gentiloni: 'Italia in tempo, ora serve sforzo straordinario' #recoveryplan - MediasetTgcom24 : Recovery, Gentiloni: 'Italia in tempo, ora serve sforzo straordinario' #recoveryplan - ManuelVignati11 : Recovery plan, Gentiloni: Italia in tempo, ora sforzo straordinario -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Gentiloni

...in grado di rispettare i tempi di consegna formale' dei progetti legati alplan, per cui la scadenza è fine aprile. Lo assicura il commissario Ue agli Affari economici Paolo, che ...ROME, FEB 17 - European Economic Affairs Commissioner Paoloon Wednesday called for an "extraordinary" effort to present Italy's COVIDPlan on schedule by the end of April saying a lot of time had been wasted with the recent government ..."Un ritardo" nella messa a punto del piano per il Recovery Fund "certamente nuocerebbe all’Italia, ma tra le 20 bozze" arrivate all'Unione Europea "c’è anche quella del piano ...L'Italia è "perfettamente in grado di rispettare i tempi di consegna formale" dei progetti legati al Recovery plan, per cui la scadenza è fine aprile. Lo assicura il commissario Ue agli Affari economi ...