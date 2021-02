Lazio, trend da urlo in casa: la Sampdoria trema (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nelle ultime cinque partite casalinghe in Serie A, la Lazio ha ottenuto cinque vittorie: Sampdoria avvertita Lazio-Sampdoria, match in programma sabato alle 15:00 e valido per la 23a giornata di Serie A, si avvicina. La squadra di Claudio Ranieri, però, non avrà vita facile, anzi. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, sono reduci da cinque vittorie nelle ultime cinque partite casalinghe in campionato. I biancocelesti, difatti, hanno battuto Napoli, Fiorentina, Roma, Sassuolo e Cagliari. I blucerchiati sono avvertiti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nelle ultime cinque partitelinghe in Serie A, laha ottenuto cinque vittorie:avvertita, match in programma sabato alle 15:00 e valido per la 23a giornata di Serie A, si avvicina. La squadra di Claudio Ranieri, però, non avrà vita facile, anzi. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, sono reduci da cinque vittorie nelle ultime cinque partitelinghe in campionato. I biancocelesti, difatti, hanno battuto Napoli, Fiorentina, Roma, Sassuolo e Cagliari. I blucerchiati sono avvertiti. Leggi su Calcionews24.com

