Variante inglese, il caso di Pescara: +65% di contagi. "Serve lockdown duro" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Pescara - Sale al 65 per cento in Abruzzo la percentuale di nuovi casi di coronavirus, nell'area di Pescara, riconducibili alla Variante inglese . La provincia, insieme a quella di Chieti, è da ieri ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021)- Sale al 65 per cento in Abruzzo la percentuale di nuovi casi di coronavirus, nell'area di, riconducibili alla. La provincia, insieme a quella di Chieti, è da ieri ...

