La lezione dei lemuri sull’amore

(Di domenica 14 febbraio 2021) (foto:David Haring, Duke Lemur Center)San Valentino, la festa degli innamorati, il giorno in cui guardando negli occhi la persona giusta si immagina di stare con lei, e lei soltanto, per sempre. E come noi esseri umani anche altre specie di mammiferi (piuttosto poche a dire il vero, solo il 3-5% delle 6.500 circa conosciute) formano coppie che durano tutta la vita. Questione di chimica, dicono gli scienziati, anche se pare non sia la stessa per tutti. Un team della Duke University, infatti, ha studiato i circuiti cerebrali di specie monogame e promiscue didel Madagascar, nostri lontani cugini, scoprendo che il linguaggio chimico dell’amore è molto diverso nel regno dei mammiferi. Il segreto di un amore duraturo Proprio perché la monogamia è una caratteristica così rara per i mammiferi, per tanto tempo gli scienziati hanno pensato che le sue basi biologiche ...