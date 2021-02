Pietro ruba la scena in WandaVision 1×06 e Disney+ festeggia il numero record di abbonati (Di venerdì 12 febbraio 2021) A tre episodi dalla fine, l’episodio di WandaVision 1×06 porta in scena una nuova svolta narrativa e anticipa una resa dei conti forse drammatica per i protagonisti. Pur mantenendo l’equilibrio tra comedy e azione, la serie Marvel continua ad appassionare il suo pubblico. E la Disney non può che festeggiare. La casa di Topolino ha infatti raggiunto 94,9 milioni di abbonati alla piattaforma Disney+ in tutto il mondo. I dati sono stati calcolati a partire dal 2 gennaio 2021. Stando ai dati, i numeri sono aumentati di oltre 8 milioni in un solo mese, dagli 86,8 milioni di abbonati pagati al 2 dicembre. Il culmine si è raggiunto nel mese di dicembre tra The Mandalorian e il film d’animazione Soul, ma anche la serie Marvel WandaVision, che ha debuttato a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) A tre episodi dalla fine, l’episodio diporta inuna nuova svolta narrativa e anticipa una resa dei conti forse drammatica per i protagonisti. Pur mantenendo l’equilibrio tra comedy e azione, la serie Marvel continua ad appassionare il suo pubblico. E la Disney non può chere. La casa di Topolino ha infatti raggiunto 94,9 milioni dialla piattaformain tutto il mondo. I dati sono stati calcolati a partire dal 2 gennaio 2021. Stando ai dati, i numeri sono aumentati di oltre 8 milioni in un solo mese, dagli 86,8 milioni dipagati al 2 dicembre. Il culmine si è raggiunto nel mese di dicembre tra The Mandalorian e il film d’animazione Soul, ma anche la serie Marvel, che ha debuttato a ...

