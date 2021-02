Gravidanza in bellezza | i trattamenti e i prodotti adatti in dolce attesa

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Per alcune i nove mesi dellasono vissuti come uno stato di grazia mentre per altre è un periodo faticoso: gonfiori alle gambe, ormoni che giocano brutti scherzi alla pelle, il peso che aumenta affaticando la schiena. Lo sa bene Chiara Ferragni, che si è concessa recentemente un massaggio drenante (naturalmente documentato su Instagram). Per vivere infatti unain, le future mamme si meritano una dose extra di attenzioni beauty. Tutte le mamme star (e future tali) del 2021 guarda le foto ...