Un duetto tra Bugo e Morgan a Sanremo 2021? No | la notizia non ha fonti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sarebbe bellissimo, lo sappiamo, e gli admin della pagina Facebook Socialisti Gaudenti sperano probabilmente quanto noi che untrariporti i due artisti alla pace e spenga per sempre quella brutta storia. Per questo è comparso un grafico strappato da Wikipedia che riporta i presunti featuring previsti per la terza serata di, quella dedicata ai duetti, in cuiospiterebbeper la cover di Ci Vuole Un Fiore di Sergio Endrigo. Inevitabilmente il cantautore di Pola, da seme della discordia – sua era la cover di Canzone Per Te che fece esplodere la coppia di artisti nel Festival 2020 – diventerebbe frutto della concordia. Sarebbe bello, eccome. Nessuna menzione ai duetti durante la conferenza stampa del 9 febbraio Sulla pagina Wikipedia del Festival ...

occhidabambina : RT @evvovemio: cose che Twitter vuole vedere: -Giulia che balla una coreografia della cele -passo a due di hip hop tra Alessandro e Giulia… - BiciSenzaColore : RT @susy_juve: Su wikipedia manca solo il duetto tra Freddie Mercury e Michael Jackson e poi abbiamo fatto bingo. #sanremo2021 https://t.… - susy_juve : Su wikipedia manca solo il duetto tra Freddie Mercury e Michael Jackson e poi abbiamo fatto bingo. #sanremo2021 - PezzyDiAmy : Un cero soprattutto per questo ventilato duetto tra Random e i @finleyofficial perché io mi merito di sentirei Dive… - jennynonloso : Auguri al mio ragazzaccio preferito. ?? Sogno un duetto tra Piero Pelù e Achille Lauro a Sanremo. -

Ultime Notizie dalla rete : duetto tra

Bufale.net

" Clicca qui per acquistare Dubito Imaginei giochi tascabili dobbiamo, per forza di cose, ...XXL " Clicca qui per acquistare Nome in Codice Visual " Clicca qui per acquistare Nome in Codicegli ospiti anche: Ornella Vanoni, Elodie, Matilda De Angelis, Achille Lauro. Annunciati anche i Negramaro e Alessandra Amoroso. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, infatti, sarà in tour con ...Oggi spegne 59 candeline Piero Pelù, una delle personalità più rock 'n roll del panorama musicale italiano. Arrivato al successo con ...Tiziano Ferro per Scena Unita e per i lavoratori dello spettacolo: l'artista annuncia una serie di iniziative a disposizione dei ...