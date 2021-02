Mattarella ricorda l’orrore delle foibe | troppo a lungo dimenticato Ma l’Anpi attacca

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Al ricordo sentito del Capo dello Stato per l'orrorefa da contrappunto lo sconcertante commento dell'Anpi chela giornata della Memoria, che non ricorderebbe altre vittime e altri fatti

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ricorda

i massacri delle Foibe con un messaggio forte e chiaro al cuore della cittadinanza: le parole del Capo dello Stato.Ore 09,00 " Il Quirinaleai partiti l'articolo 92 della Costituzione: i ministri del Governo li fanno Draghi e" Il Colle irritato dall'atteggiamento dei partiti: leggi il ...L'Amministrazione decide di presentare il fumetto "Foiba rossa" per la Giornata del Ricordo, ma la sezione Anpi di Parabiago non ci sta: "Scelta divisiva"."Non voglio pensare che questa ossessione per rimanere al governo degli altri sia solo il nutrimento di qualche singolarissima ambizione personale..." [L'OPINIONE] ...