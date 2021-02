Arrestata a Milano la banda che derubava le case dei Vip (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tra la refurtiva recuperata, anche borse e gioielli sottratti a Diletta Leotta, Eleonora Incardona e Hakimi Sono tre i fermi di altrettanti soggetti ritenuti, dalla Squadra Mobile di Milano, gli autori dei furti avvenuti nelle case di diversi Vip negli scorsi mesi. Tra la refurtiva recuperata ci sarebbero anche beni di lusso, borse e preziosi sottratti a Diletta Leotta e all’influencer Eleonora Incardona. I furti erano saltati alle cronache non solo per le vittime coinvolte, ma anche per le modalità attraverso le quali sono avvenuti i furti. La banda, infatti, è composta da “ladri acrobati” Gli investigatori della sezione antirapine, coordinati dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal sostituto Francesca Crupi, hanno individuato quattro soggetti, tre giovani serbi, di cui un minorenne, e un kosovaro come gli autori dei furti. Nei ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tra la refurtiva recuperata, anche borse e gioielli sottratti a Diletta Leotta, Eleonora Incardona e Hakimi Sono tre i fermi di altrettanti soggetti ritenuti, dalla Squadra Mobile di, gli autori dei furti avvenuti nelledi diversi Vip negli scorsi mesi. Tra la refurtiva recuperata ci sarebbero anche beni di lusso, borse e preziosi sottratti a Diletta Leotta e all’influencer Eleonora Incardona. I furti erano saltati alle cronache non solo per le vittime coinvolte, ma anche per le modalità attraverso le quali sono avvenuti i furti. La, infatti, è composta da “ladri acrobati” Gli investigatori della sezione antirapine, coordinati dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal sostituto Francesca Crupi, hanno individuato quattro soggetti, tre giovani serbi, di cui un minorenne, e un kosovaro come gli autori dei furti. Nei ...

