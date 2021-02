Bollettino del 9 febbraio 2021 | il numero dei guariti supera quello dei positivi

DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro per domani, domenica #7febbraio, in 15 regioni da nord a sud. Consulta il bollettino… - TuttoBolognaWeb : Covid 19 - Il bollettino regionale del 9 febbraio - - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, il bollettino della Regione #Campania - ugoebasta : BOLLETTINO REGIONALE CALABRIA DEL 9 FEBBRAIO - TonyPala2 : RT @INMISpallanzani: Bollettino Medico N.376 del 9 febbraio 2021 diramato dalla Direzione Sanitaria dell'#inmispallanzani -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

Più di 9mila test, per la precisione 9.262, e 681 nuovi positivi in Puglia: in provincia di Bari 205 casi, in provincia di Taranto 168, nel Foggiano 129, 67 in provincia di Lecce, 66 nella Bat e 57 in ......vento emoto ondoso. Per questo motivo si raccomanda di continuare a porre la massima attenzione anche nelle ore in cui si assiste ad una attenuazione delle precipitazioni: nelsi ...La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e ...Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.274 (di cui 161 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.061 Sintomatici: 52 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ...