"1 paziente Covid su 3 vive disturbo post-traumatico dopo l'esperienza del respiratore" (Di martedì 9 febbraio 2021) Un paziente Covid su tre ha riportato disturbo da stress post-traumatico dopo aver subito l’esperienza del respiratore polmonare, vero e proprio salvavita per chi sperimenta complicanze gravi dovute al virus. A rivelarlo è una ricerca pubblicata sul sito della Cambridge University Press. Lo studio è stato condotto su 13.049 pazienti dall’Imperial College di Londra e dall’Università di Southampton e ha rilevato anche che un paziente su cinque tra quelli ricoverati in ospedale, pur non necessitando di assistenza ventilatoria, abbia manifestato sintomi di post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Il sintomo più comune sperimentato dai pazienti con Covid-19 consiste in flashback che ritraggono, per esempio, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Unsu tre ha riportatoda stressaver subito l’delpolmonare, vero e proprio salvavita per chi sperimenta complicanze gravi dovute al virus. A rivelarlo è una ricerca pubblicata sul sito della Cambridge University Press. Lo studio è stato condotto su 13.049 pazienti dall’Imperial College di Londra e dall’Università di Southampton e ha rilevato anche che unsu cinque tra quelli ricoverati in ospedale, pur non necessitando di assistenza ventilatoria, abbia manifestato sintomi diTraumatic Stress Disorder (PTSD). Il sintomo più comune sperimentato dai pazienti con-19 consiste in flashback che ritraggono, per esempio, ...

