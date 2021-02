Australian Open | Sinner eliminato al primo turno

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Jannikesce di scena aldell’, prima prova stagionale del Grande Slam al via oggi sui campi in cemento di Melbourne Park. L’altoatesino, numero 32 del mondo e reduce dal successo di ieri nel secondo torneo Atp 250 della carriera, cede al canadese Denis Shapovalov, numero 12 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 in tre ore e 56 minuti. Out anche Stefano Travaglia. Dopo la finale persa conal torneo di Melbourne viene sconfitto da Frances Tiafoe. L’americano si impone con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-2, 6-2. Funweek.

... fresco vincitore del "Great Ocean Road" in finale contro Travaglia e salito oggi in 32ª posizione nella classifica Atp (best ranking), esce subito di scena agli. Nel primo Slam ...Difficile capire dove abbia trovato le forze, ma Jannik Sinner ha combattuto quattro ore nel primo turno degliprima di arrendersi a Shapovalov , testa di serie numero 11 del torneo, col punteggio di 3 - 6, 6 - 3, 6 - 2, 4 - 6, 6 - 3. Solo poche ore fa il tennista azzurro classe 2001 aveva ...Australian Open, i risultati di lunedì 8 febbraio. Avanti Giorgi ed Errani. Giornata ‘nera’ per gli azzurri. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Australian Open, i risultati di lunedì 8 febbraio. Una prima ...Il talento azzurro inizia bene, lotta per 3 ore e 55 minuti, ma cede 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4. Il marchigiano perde contro Tiafoe: sarà quest'ultimo ad ...