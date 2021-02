Napoli, spavento in treno: uomo aggredisce il personale e rompe un vetro (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina sul treno Circumvesuviana ci sono stati attimi di terrore tra i passeggeri, un uomo ha infatti aggredito il personale dell’Eav e rotto un finestrino del mezzo di trasporto. Il tutto è accaduto ad altezza Ponticelli con il treno che viaggiava in direzione Sarno con l’uomo che ha quindi letteralmente sfondato il vetro della cabina di guida. Grande spavento per i passeggeri. Alla Stazione di Sant’Anastasia il treno è stato fermato per identificare l’uomo ancora a bordo. Inizialmente i passeggeri terrorizzati non hanno voluto collaborare nell’identificazione. Una volta accertato il responsabile, l’uomo ha iniziato ad inveire contro il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina sulCircumvesuviana ci sono stati attimi di terrore tra i passeggeri, unha infatti aggredito ildell’Eav e rotto un finestrino del mezzo di trasporto. Il tutto è accaduto ad altezza Ponticelli con ilche viaggiava in direzione Sarno con l’che ha quindi letteralmente sfondato ildella cabina di guida. Grandeper i passeggeri. Alla Stazione di Sant’Anastasia ilè stato fermato per identificare l’ancora a bordo. Inizialmente i passeggeri terrorizzati non hanno voluto collaborare nell’identificazione. Una volta accertato il responsabile, l’ha iniziato ad inveire contro il ...

