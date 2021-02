zazoomblog : Metanodotto tubature accanto alle case: Corva e Cretarola protestano ma è troppo tardi - #Metanodotto #tubature… -

Va da sé che la riunione dell'altra sera non poteva essere all'acqua di rose: 'Nessuno sapeva del passaggio del, ci passa in tubo di gas metano a 75 bar sotto casa e siamo preoccupati - è ...Gli scavi in corso per la posa in opera di nuovedell'Acquedotto - oltre ad interrompere ... ilurbano aveva infatti comportato la rimozione ed il successivo riposizionamento "in ...PORTO SANT'ELPIDIO - Metanodotto Ravenna-Chieti, entro l’anno al via i lavori e questo preoccupa la Corva e Cretarola. Dal 2018 i residenti si lamentano ma è tardi oramai ...In pratica, sono queste le due uniche e ultime chances che hanno i proprietari fondiari per scongiurare la posa in opera della tubatura a 25 metri da casa ... tempestivamente i cittadini del passaggio ...