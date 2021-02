Michele Bravi: «Ho capito di amare il mio ex ragazzo quando l’ho lasciato andare» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sta meglio, Michele Bravi. Dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto nel 2018 e in cui ha perso la vita una donna, il cantante è tornato alla musica con La Geografia del buio tour, che già nel titolo evoca il momento più duro della sua vita. «Ho attraversato un momento di buio enorme, ma io qui ho rotto il mio silenzio. Oggi ritorno a vedere le cose», ha detto il cantante a Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 6 febbraio, ndr) Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sta meglio, Michele Bravi. Dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto nel 2018 e in cui ha perso la vita una donna, il cantante è tornato alla musica con La Geografia del buio tour, che già nel titolo evoca il momento più duro della sua vita. «Ho attraversato un momento di buio enorme, ma io qui ho rotto il mio silenzio. Oggi ritorno a vedere le cose», ha detto il cantante a Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 6 febbraio, ndr)

