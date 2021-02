Leone (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Giudica una falena dalla bellezza della sua candela”, scrive Coleman Barks nella sua interpretazione di una poesia del mistico persiano del duecento Rumi. In accordo con i presagi astrali, ti offro questa riflessione come metafora della... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Giudica una falena dalla bellezza della sua candela”, scrive Coleman Barks nella sua interpretazione di una poesia del mistico persiano del duecento Rumi. In accordo con i presagi astrali, ti offro questa riflessione come metafora della... Leggi

la_Biennale : 8 nomination ai #GoldenGlobes per i film della #BiennaleCinema2020: 4 per il Leone d'Oro di #Venezia77, #Nomadland… - RaiCultura : ? “ Il cinema deve essere spettacolo, è questo che il pubblico vuole. E per me lo spettacolo più bello è quello del… - marcodimaio : Ma quanto si deve essere meschini per arrivare anche solo a pensare di mettere in discussione il passato da braccia… - Angela_Carliter : Ho sognato fossi la babysitter di Leone ed eravamo in un fiume(?) con Chiara e Fedez che ce l’aveva con me perché d… - TommyBrain : Nuove Restrizioni - Leonardo Leone' -