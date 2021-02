VR46 Academy riparte dal CIV

(Di martedì 2 febbraio 2021) Lavuole rilanciarsi, e lo fa partendo dal variopinto panorama del CIV. In data di ieri la scuola di giovani talenti di Valentino Rossi ha annunciato la formazione del Team BardahlRidersMoto3, che disputerà il campionato nazionale della classe piccola. “Siamo molto contenti di poter annunciare questo nuovo progetto dellaRiders“, ha dichiarato Alessio Salucci, manager. “Nata nel 2014, l’ha da sempre operato con la volontà di accompagnare i giovani talenti nel loro percorso di crescita sportiva e professionale attraverso un lavoro che ne cura tutti gli aspetti a 360 gradi. Poterci confrontare con un nostro team in un contesto competitivo come quello del CIV rappresenta una grande opportunità per ...

VRRidersAcademy : Siamo orgogliosi di annunciare che nella stagione 2021 approderemo nel @CIVtv con il Team Bardahl VR46 Riders Acade… - StefanoCangini : RT @VRRidersAcademy: Siamo orgogliosi di annunciare che nella stagione 2021 approderemo nel @CIVtv con il Team Bardahl VR46 Riders Academy… - Tuttipazziperi1 : CIV Moto3: La VR46 Riders Academy sbarca nella Moto3 italiana con Surra e Bartolini - alisjasem1 : RT @VRRidersAcademy: Siamo orgogliosi di annunciare che nella stagione 2021 approderemo nel @CIVtv con il Team Bardahl VR46 Riders Academy… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: La VR46 Academy nel CIV: papà di Bagnaia team manager, Surra-Bartolini la coppia di piloti #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoG… -

Ultime Notizie dalla rete : VR46 Academy

...la filosofia dell'' "Per prima cosa voglio dire che sono molto felice ed orgoglioso di poter essere parte di un grande movimento per la crescita dei giovani come laRider- ha ...Moto3 CIV - LaRidersdi Valentino Rossi disputerà la prossima stagione del CIV con il Team denominato ' Team BardahlRiders'. In pista ci saranno Alberto Surra e Elia Bartolini che ...Queste due giornate permetteranno ai piloti di riprendere il ritmo sull’asfalto arrivando al Test Ufficiale in Qatar con ancora più riferimenti. Il Maestro e l’allievo nello ...VR46 Academy annuncia il proprio team nel CIV, nella classe Moto3. L'obiettivo è di rilanciare il vivaio dei giovani piloti italiani ...