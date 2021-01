Italia tra i Paesi con meno omicidi al mondo, ma i femminicidi non calano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli omicidi, nel complesso, calano. Le uccisioni di donne no. Nel 2020 l’Italia si è confermata tra i Paesi con un minor tasso di omicidi volontari al mondo. “Nel 2020 essi sono infatti stati 268, con un calo del 13,5%, rispetto all’anno precedente in cui erano stati 315”, ha spiegato il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Suprema corte. Una riduzione significativa, che però racchiude anche un dato preoccupante: quello dei femminicidi. “In questo contesto, è però drammatico Il fatto che gli omicidi in danno di donne permangono pressoché stabili, molti di tali delitti sono consumati nel contesto di relazioni affettive o domestiche”, ha spiegato Salvi. Dall’analisi dei dati risulta chiaro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli, nel complesso,. Le uccisioni di donne no. Nel 2020 l’si è confermata tra icon un minor tasso divolontari al. “Nel 2020 essi sono infatti stati 268, con un calo del 13,5%, rispetto all’anno precedente in cui erano stati 315”, ha spiegato il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Suprema corte. Una riduzione significativa, che però racchiude anche un dato preoccupante: quello dei. “In questo contesto, è però drammatico Il fatto che gliin danno di donne permangono pressoché stabili, molti di tali delitti sono consumati nel contesto di relazioni affettive o domestiche”, ha spiegato Salvi. Dall’analisi dei dati risulta chiaro ...

