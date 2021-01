Indice Rt | Iss | ' In diminuzione a quota 0 | 84 Forti differenze tra regioni' La bozza

fattoquotidiano : Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: “Indice Rt in calo a 0,84. Una Regione a rischio alto” - Corriere : Lombardia e indice Rt, l’Iss: «Da maggio a oggi abbiamo segnalati alla Regione 54 errori nei dati» - Agenzia_Ansa : #Covid, l'indice Rt scende a 0,97 dopo cinque settimane di crescita. 'Diminuisce il rischio di epidemia non control… - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: #Rt Una sola regione ha una classificazione di rischio alto (contro quattro la settimana precedente), 10 con rischio mode… - Open_gol : Ecco i dati del nuovo monitoraggio -

Ultime Notizie dalla rete : Indice Iss

Nel periodo compreso tra il 6 gennaio e il 19 gennaio, l'medio calcolato sui casi sintomatici di è stato pari a 0,84 (range 0,75 - 0,98), 'in ...: meno ricoveri ma forti differenze regioni ...Ansa . In calo per la seconda settimana consecutiva l'Rt in Italia, che scende da 0,97 a 0,84. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e, riferita al periodo 18 - 24 gennaio. "L'Rt medio calcolato ...PERUGIA - L' Umbria è l'unica Regione che registra una classificazione complessiva di rischio «alta», per tre o più settimane consecutive. Lo evidenzia la ...ROMA – L’Umbria è l’unica regione che registra una classificazione complessiva di rischio “alta”, su un periodo di tre o più settimane consecutive. Lo evidenzia la tabella relativa agli indicatori per ...