‘Devono decidere se stare con noi o no!’ | ovvero Renzi e l’ansia di comando

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Devonosecon noi o no!”. Lo hanno sentito tutti, in diretta tv su tutti i canali mentre, ospite del Capo dello Stato, esortava tutti, nel suo comizio pro Italia Viva, a capire le sue ragioni nel pretendere che siano gli altri ad ascoltare lui, “sicuro” alfiere degli interessi degli italiani, nel presentare il suo personalissimo programma politico ed economico, tipico di chi sta all’opposizione; mentre lui, mente sveglia, non riesce a capacitarsi di non essere più seduto ormai da anni a Palazzo Chigi. Anzi, lui ha proprio accettato e giurato diin un governo guidato da Conte, quello che ora vorrebbe far cadere (ma senza andare ad elezioni, che rivelerebbero la sua unica verità politica, che qui non occorre dire avendola già capita da soli la gran parte degli italiani). Tra l’altro non è neppure da ignorare il ...