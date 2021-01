“Amadeus e Fiorello pronti a lasciare il Festival di Sanremo”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo il confronto tra la Rai e le autorità locali liguri sui protocolli di sicurezza con le misure da rispettare in base all’ultimo Dpcm, nell’attesa di linee guida più specifiche da parte del Cts, sembrava che la questione del pubblico (figuranti) al Teatro Ariston per il prossimodi2021 (dal 2 al 6 marzo) si fosse risolta. Ma a sparigliare le carte in tavola è arrivato il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini che questa mattina è intervenuto su Twitter mettendo di fatto un veto alla presenza del pubblico a. Un fulmine a ciel sereno, che ha agitato le acque già mosse a Viale Mazzini, tanto che “voci insistenti” raccolte dall’Adnkronos e confermate anche dal sito Dagospia riferiscono comesia pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore ...

Il Messaggero

La presa di posizione del ministro Franceschini porta il gruppo di lavoro a rivedere tutto il Festival. Per questo attori e registi - fermi da mesi per rispettare il Dpcm - avevano protestato: 'Se si ...“ O compatti o lasciamo il Festival ” avrebbero detto Amadeus e Fiorello pochi minuti fa rivolgendosi alla Rai. Cosa che al momento non è stata nè confermata nè smentita. Non parlano i diretti interes ...